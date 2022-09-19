Mars'tan haber var: NASA'nın çalışkan çocuğu heyecanlandıran taş örnekleri topladı

Perseverance'ın Mars'a ulaşmasının üzerinden 17 ay geçti. ''Jezero Katari'' adı verilen bölgede çalışmalarını gerçekleştiren araç, birçok farklı taş örneği topladı. Alışılanın aksine Mars'ta yaşam belirtisi aramak yerine, Jezero'nun bir göl olduğu milyarlarca yıl öncesine ait biyolojik izleri araştırıyor.

''2033 YILINA KADAR TAŞLARI DÜNYA'YA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Perseverence Mars görevi üzerinde çalışan ekibin üyesi, Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanı David Shuster elde edilen taşlarla ilgili olarak düşüncelerini, "Eğer Jezero'nun eski durumu Dünya'da son 3,5 milyar yılda herhangi bir zaman diliminde görüldüyse, o zaman biyoloji üzerine düşen görevi yapmış ve bu taşlar üzerinde bizim incelememiz için bazı izler bırakmış olurdu" şeklinde ifade etti.Kraterin yüzeyinde sondaj yapılarak alınmış bu örnekleri 2033 yılına kadar Dünya'ya getirmeyi hedefleyen ekip, üzerinden örnek alınan taşların tarihinin tam anlamıyla belirlenebileceğini öngörüyor.

HEYECANLANDIRAN ÖRNEK

Elde edilen örneklerden birinin, gölün buharlaştığı dönemde oluşan çamurlardan meydana geldiği biliniyor. Tuzla dolu olduğu görülen bu örnek, bölgedeki toprağın karbon zengini olduğunu ortaya koydu. Bu gelişme ile farklı beklentiler de ortaya çıkmış oldu. Son dört aydır bir deltanın kıyısında çalışan Perseverence, kısa bir süre sonra krater alanının içindeki daha düz bir bölgeden yeni taş örnekleri toplamaya başlayacak.