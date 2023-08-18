Marmaris'te Makine Arızası Yaşayan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.

Selimiye açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 9 metrelik tekneyi yedekleyerek Orhaniye'deki özel bir marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA