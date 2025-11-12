Mamdani'den Trump'a zeytin dalı: New York için Beyaz Saray'la işbirliği şart

New York'un yeni seçilen Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump'la iletişime geçeceğini açıkladı. Mamdani, "Şehrimizin başarısı için federal yönetimle sağlıklı bir ilişki kurmak kritik öneme sahip" dedi.

New York siyasetinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kentin yeni belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, seçim sürecinde kendisine karşı sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump'a karşı beklenmedik bir adım attı. Mamdani, göreve başlamadan önce Trump'la iletişime geçeceğini açıklayarak "Kişisel çekişmelerin değil, halkın çıkarlarının ön planda olması gerektiğini" vurguladı.

TRUMP RAKİBİNİ DESTEKLEMİŞTİ

Seçim sürecinde gerilimli bir atmosfer yaşanmış, Başkan Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'a sağlanan federal fonların kesilebileceği yönünde sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump ayrıca New Yorkluları Mamdani'nin rakibi Andrew Cuomo'ya oy vermeye çağırmıştı.

Ancak seçim zaferinin ardından Mamdani, uzlaşı mesajı verdi ve "New York'un çıkarı her şeyin üzerindedir. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için Beyaz Saray'la yapıcı bir iletişim kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ise federal fonları keseceği tehdidinde bulunsa da Mamdani ile görüşeceğini ve "belki ona biraz yardımcı olacağını" söyledi.