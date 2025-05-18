Maltada Saldırıya Uğrayan 'Conscience' Gemisi Türkiye'ye Dönüyor

GAZZE'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türkiye'ye dönecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide mürettebat olarak görev yapan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 5 Türk, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye dönecek. Böylece söz konusu gemideki tüm vatandaşlar, Türkiye'ye dönmüş olacak.