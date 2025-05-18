Maltada Saldırıya Uğrayan 'Conscience' Gemisi Türkiye'ye Dönüyor
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısının ardından Türkiye'ye dönecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, mürettebatın sağlık durumu iyi.
GAZZE'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türkiye'ye dönecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide mürettebat olarak görev yapan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 5 Türk, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye dönecek. Böylece söz konusu gemideki tüm vatandaşlar, Türkiye'ye dönmüş olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya