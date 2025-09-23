Malta, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

MALTA Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini belirterek, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.