Haberler

Malta, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Malta, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta Başbakanı Robert Abela, Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde yapılan uluslararası konferansta, Malta'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı ve bu durumu iki devletli çözüme bağlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

MALTA Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini belirterek, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor

"Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.