Mallorca'daki Medusa plaj kulübü'nün çatısı çöktü: Dört ölü, 16 yaralı

Dün gece Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu en az dört kişi öldü ve 16 kişi yaralandı. Ölenler arasında 20 ve 30 yaşlarındaki iki Alman kadın Turist, 44 yaşında bir Senegalli erkek ve 23 yaşında bir İspanyol kadın bulunuyor.

Perşembe akşamı saat 20.30 civarında Playa de Palma'daki kulübün terası çöktü. Komşular çığlıkları duyup dehşet içinde kurbanların ezildiğini izledi. Dokuz kişi ağır yaralandı ve yedi kişi kritik durumda. Polis, çökme nedeninin aşırı kalabalık olduğunu belirtti.

Yerel medya, insanların terasta dans ettiğini bildirdi, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ölenlerden biri olan Abdoulaye Diop, daha önce boğulmakta olan bir adamı kurtararak manşetlere çıkmıştı. Diop'un spor salonundan ayrıldıktan sonra kulübe uğradığı düşünülüyor.

Popüler gece kulübü, çökmeden bir gün önce yeni teras barını tanıtmıştı. Yaklaşık 100 kurtarma görevlisi, enkaz altında kalanları aramak için gece boyunca çalıştı. Palma Belediye Başkan Yardımcısı Javier Bonet, "Sabaha karşı saat 2.30 civarında itfaiyeciler tüm enkazı temizledi ve kurtarma operasyonunu tamamladı," dedi.

Palma İtfaiye Şefi Eder Garcia, "Kurbanların isimleri ve yaralanma dereceleri biliniyor. Çoğunun turist olduğunu düşünüyoruz," dedi. Garcia, "İlk çağrıyı saat 20.00 civarında aldık. Teras aşırı yük nedeniyle çöktü ve altındaki kemeri de etkiledi. Bodrumda masa futbolu oynayan ve yemek yiyen insanlar vardı," diye ekledi.