Malezya'da 16 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

Malezya'da 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturması yasaklanacak. Hükümet, bu tedbirle çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefliyor.

MALEZYA'da gelecek yıldan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasının yasaklanacağı belirtildi.

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını bildirdi. Yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek 'Çevrim içi Güvenlik Yasası' kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğunu vurgulayan Bakan Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
