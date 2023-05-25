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Malatya Pütürge'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya Pütürge'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Dünya Haberleri

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 18.02'de, 6.96 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 18.02'de, 6.96 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 18.02'de, 6.96 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 18.02'de, 6.96 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Kaynak: ANKA / Dünya

Malatya Dünya Haberler

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