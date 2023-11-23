Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Vatandaşlar sokaklara çıktı, ancak Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Malatya depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

KAHRAMANMARAŞ - Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya merkezli iki 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Özellikle Afşin ve Elbistan ilçelerinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.

Malatya depremleri sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şu an için olumsuz bir ihbar gelmedi. Ekiplerimizle irtibat halindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi.