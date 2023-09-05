Malatya'da depremden etkilenen binalardan biri patlatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 binadan biri patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Diğer bina ise ayakta kaldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, patlayıcı kullanılarak yıkılmak istenen ağır hasarlı 2 binadan biri ayakta kaldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.
Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.
Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Dünya