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Malatya'da depremden etkilenen binalardan biri patlatıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 binadan biri patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Diğer bina ise ayakta kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, patlayıcı kullanılarak yıkılmak istenen ağır hasarlı 2 binadan biri ayakta kaldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.

Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Dünya

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