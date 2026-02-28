Haberler

Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu

Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu
ABD ve İsrail, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" derken yapılan saldırılarda İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evi de vuruldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konutu bombardımanda hedef alındı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Saldırı sonrası Ahmedinejad'ın evinde büyük hasar oluştuğu, patlamanın ardından binanın alev aldığı görüldü. Ahmedinejad'ın akıbeti ise bilinmiyor.

