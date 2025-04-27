İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Mahmud Abbas, Hüseyin Eş-Şeyh'i Başkan Yardımcısı Olarak Atadı

Mahmud Abbas, Hüseyin Eş-Şeyh'i Başkan Yardımcısı Olarak Atadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hüseyin Eş-Şeyh'i yardımcısı ve muhtemel halefi olarak atadı. Bu atama, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme kurulunun onayıyla gerçekleşti ve 'başkan yardımcısı' makamının ilk kez oluşturulması anlamına geliyor.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın sırdaşı olarak bilinen Hüseyin Eş-Şeyh'i, yardımcısı ve muhtemel halefi olarak atadığını duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün yürütme kurulunun da onayıyla Hüseyin Eş Şeyh'in yeni görevine atandığı açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü, 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez 24 Nisan'da 'başkan yardımcısı' makamının oluşturulmasına karar verdi.

89 yaşındaki Abbas, 2004'te Yaser Arafat'ın ölümünden bu yana Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi'ne liderlik ediyor. 64 yaşındaki Şeyh, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.