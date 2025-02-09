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Mahkeme "Kedilerin de onuru var" dedi, sanık taciz ettiği kedisinden özür diledi

Mahkeme
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İsviçre'de kedisini taciz eden ve bu görüntüleri internette paylaşan kişiyi 6 ay ertelenmiş hapis ve 2 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı. Hakim, "Kedilerin de onuru ve cinsel açıdan kendi kaderini tayin etme hakkı vardır" dedi. Şahıs, ağlayarak kedisinden özür diledi.

İsviçre'de 58 yaşındaki bir kişi evcil kedisinin mahrem yerlerine süt sürerek kendisini yalamaya teşvik etti ve bunu videoya çekti. Polis bu görüntüleri internette paylaşan şahsın izini sürdü. Yapılan araştırmalarda adamın başka hayvan istismarı görüntülerine de sahip olduğu belirlendi.

"KEDİLERİN DE ONURU VAR"

Mahkeme görüntüleri internette servis eden şahsı, "Hayvanlara eziyet ve pornografi" suçlarından mahkum etti. Mahkeme sanığa 6 ay ertelenmiş hapis cezası ile 2 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 78 bin 800 TL) para cezası verdi. DW Türkçe'nin aktardığına göre, hakim hayvan haklarına vurgu yaparak, "Kedilerin de onuru ve cinsel açıdan kendi kaderini tayin etme hakkı vardır" ifadesini kullandı.

AĞLAYARAK KEDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Sanık mahkemede gözyaşları içinde "Pişmanım, aptalcaydı" diyerek kedisinden özür diledi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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