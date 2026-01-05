Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD ordusu tarafından yakalanmasından aylar önce, ülkedeki en kritik isimlerden biri olan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez'in Washington yönetimiyle gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da, Katarlı kraliyet ailesinden üst düzey bir ismin arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

İddialara göre Rodríguez, bu gizli temaslarda kendisini ABD'ye, Maduro'ya kıyasla "daha kabul edilebilir" bir lider adayı olarak sundu. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, Washington'a "Maduro'suz bir sistem" önerildi. Bu plan, mevcut yönetimin korunması ancak Maduro'nun devre dışı bırakılması anlamına geliyordu.

Bu gelişmeler, ABD'nin Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladığı askerî operasyonun bir "içeriden destekli plan" olduğu iddialarını güçlendirdi. Operasyonun aylar öncesinden detaylı şekilde hazırlandığı ve Venezuela yönetimi içinden bilgi sağlandığı öne sürülüyor.

ABD ordusu, cumartesi günü çok dikkat çekici bir şekilde Venezuela'ya girdi. Helikopterler deniz seviyesine çok yakın, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçarak ülkeye sızdı. Bu sırada Venezuela'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmişti. Buna rağmen ABD helikopterlerinin ciddi bir direnişle karşılaşmaması, "neden ateş açılmadı?" sorularını gündeme getirdi.

Kolombiya'nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun kendi çevresi tarafından ABD'ye teslim edildiğini açıkça savundu. Santos, "Onu devirmediler, doğrudan teslim ettiler," diyerek ihanet iddiasını güçlendirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre CIA, Ağustos ayından itibaren Venezuela'da gizli bir ekip görevlendirdi. Bu ekip, Maduro'nun günlük yaşamını adım adım izledi. Nerede kaldığı, ne yediği, hangi kıyafetleri giydiği ve hatta evcil hayvanları bile takip edildi. Bu bilgiler, operasyonun sorunsuz şekilde yapılmasını sağladı.

Operasyonun ardından Delcy Rodríguez, ilk etapta sert bir tutum sergileyerek ABD'nin saldırısını kınadı ve Maduro'nun serbest bırakılmasını istedi. Ancak sadece bir gün sonra tonunu değiştirdi. Geçici devlet başkanı olarak yaptığı açıklamada, Trump yönetimiyle iş birliğine hazır olduklarını ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Kolombiyalı siyasetçi Santos'a göre bu gelişmeler tesadüf değil. Ona göre ABD, Maduro'yu saf dışı bırakıp rejim içinden bir isimle geçiş süreci başlatmayı hedefliyor. Bu isim de Delcy Rodríguez.

Rodríguez, 2018'den bu yana Maduro'nun en yakınındaki isimlerden biri olarak Venezuela ekonomisi ve istihbarat yapısını yönetiyordu. Venezuela Yüksek Mahkemesi, operasyonun ardından kendisini geçici devlet başkanı olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rodríguez için, "Venezuela'yı yeniden güçlü yapmaya hazır," ifadelerini kullandı ve operasyonu kamuoyuna duyurdu.