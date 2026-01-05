Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
Venezuela'nın başkenti Caracas'tan cumartesi gecesi yatağından sürüklenerek çıkarılan ve ABD'ye getirilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen operasyon yapay zeka ile canlandırıldı.
- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, Caracas'ta cumartesi gecesi düzenlenen bir operasyonla yatak odasından çıkarılarak ABD'ye götürüldü.
- Operasyon, yapay zeka ile oluşturulan bir video çalışmasıyla yeniden gündeme taşındı ve bu video sosyal medyada hızla yayıldı.
- Bazı kullanıcılar, videonun gerçek kayıt olmadığını ve yapay zeka ile üretildiğini vurgulayarak dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi gecesi düzenlenen operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yatak odasından çıkarılarak ABD'ye götürülmesi dünya gündemindeki yerini korurken, operasyon bu kez yapay zeka ile oluşturulan bir video çalışmasıyla yeniden gündeme taşındı.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Operasyonu canlandırdığı belirtilen yapay zeka videosu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı görüntüleri paylaşarak tartışmayı büyüttü.
YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNE DİKKAT ÇAĞRISI
Videonun yayılmasıyla birlikte bazı kullanıcılar, görüntülerin gerçek kayıt olmadığını ve yapay zekâ ile üretildiğini vurgulayarak dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.