Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, gözaltı merkezinden çıkarılarak Manhattan'daki federal adliyeye götürüldü. Çiftin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, tutuldukları gözaltı merkezinden çıkarılarak Manhattan'daki federal adliyeye sevk edildi. Maduro ve eşi Flores'in bugün TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
