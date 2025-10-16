Maduro'dan Trump'a Sert Tepki: 'CIA Destekli Darbelere Hayır!'

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela topraklarında operasyon açıklamasıyla ilgili, "Cıa destekli darbelere hayır" ifadesini kullandı.

Venezuela basınındaki habere göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na ( Cıa ) 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine ilişkin açıklamada bulundu. Maduro konuşmasında, ABD'nin geçmişte Afganistan, Irak ile Libya'da yürüttüğü askeri operasyonlara değinerek, operasyonların başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Maduro, "Rejim değişikliklerine hayır. Bu örgütün eliyle kaybolan 30 bin kişiyi, Arjantin'deki darbeleri, Şili'de Augusto Pinochet'in darbesini ve öldürülen ya da kaybolan 5 bin kişiyi hatırlatan CIA destekli darbelere hayır" dedi.