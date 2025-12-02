Maduro, ABD’ye Barış Çağrısı Yaptı

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partisinin organize ettiği bir mitingde dans ederek ABD'ye 'barış' çağrısı yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının yemin töreninde konuştu. Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD'ye barış çağrısında bulundu. Venezuela halkının yüzde 94'ünün 'emperyalist askeri bir tehdidi' kabul etmediğini söyleyen Maduro, "Bugün tüm Venezuelalılar, farklı parti veya ideolojilere mensup olsun, hangi görüşte olursa olsun, tek bir ses oldu" dedi.