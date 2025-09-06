Maduro: ABD'nin Saldırısına Karşı Silahlı Mücadeleye Geçeceğiz

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya geldi. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik olası askeri müdahalesiyle ilgili, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu kaydeden Maduro, "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela'da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer" diye konuştu.

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine de değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir" dedi.

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarını da söyledi.