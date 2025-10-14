Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Ulusal Meclisi Feshetti

MADAGASKAR Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Ulusal Meclisi feshetmeye karar verdiğini duyurdu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya uygun olarak Ulusal Meclisi feshetmeye karar verdim. Bu karar, ülkemizde düzeni yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek için alınması gereken bir karardı. Halkın sesi yeniden duyulmalı, gençlere yer açın" ifadelerini kullandı.

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşürken, eylemlerde en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa'ya ait askeri uçakla ülkeyi terk ederek, güvenli bir bölgeye gitti.