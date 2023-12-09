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Macron'un Yahudi dini töreni laiklik tartışmalarına yol açtı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda düzenlediği bir Yahudi dini töreni, ülkede laiklik tartışmalarına neden oldu. Farklı görüşlerden yorumcular, laik bir ülkede cumhurbaşkanlığı sarayında bir dini tören düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hugh Schofield | BBC News, Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda düzenlettiği bir Yahudi dini töreni, ülkede laiklik tartışmalarına yol açtı.

Siyasi yelpazenin farklı kanatlarından partiler, Macron’u “Cumhuriyet’e ihanet” ile suçladı.

Macron Perşembe günü sarayda Hanuka (Işıklar) Bayramı için bir tören düzenletmiş, Fransa Başhahamı Haim Korisa’yı da bu törene davet etmişti.

Bu davetin kabul edilmesi, Macron’un anti-semitizmle mücadelesinin ödüllendirilmesi olarak görülmüştü.

Fakat törenin videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük bir laiklik tartışması başladı.

Farklı görüşlerden yorumcular, laik bir ülkede cumhurbaşkanlığı sarayında bir dini tören düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cannes kentinin belediye başkanı ve sağcı bir muhalif olan David Lisnard “Bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu sekülerliğin ihlalidir” dedi.

Oksitanya Bölgesel Konseyi Başkanı, sosyalist Carole Delga da “Elysee bir dini mekan değildir. Laiklikten ödün veremezsiniz” diye konuştu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa’dan Alexis Corbiere ise “Macron bunu diğer dinler için de yapacak mı? Yoksa sadece bazılarını mı seçecek?” diye sordu ve bunun tehlikeli bir döngüye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Fransa’daki Yahudilerin bir kısmı da bu törenin doğru olmadığı görüşünde.

Fransa Yahudi Kurumları Temsil Konseyi Başkanı Yonathan Arfi “Böyle bir şeyin tekrarlanmasına izin verilmemeli” dedi ve ekledi:

“Fransa Yahudileri laikliği her zaman koruyucu bir kural ve özgürlüğün yasası olarak görmüştür.

“Laikliği zayıflatan her şey Yahudileri de zayıflatır.”

Macron: Pişman değilim

Macron ise bu kararından pişman olmadığını söyledi, “Cumhurbaşkanı dini bir eylemde bulunsaydı veya bir törenin parçası olsaydı bu laikliğin ihlali olurdu. Ama böyle bir şey olmadı” dedi.

Macron’un 7 Ekim’den bu yana Orta Doğu’ya dair politikaları da eleştiriliyor.

Yorumcular Macron’un bir gün İsrail’in söylemine yakın konuşurken diğer gün Arapların görüşlerine yakın fikirler beyan etmesini, ülkedeki büyük Yahudi ve Müslüman topluluklarının desteğini alma isteği olarak görüyor.

Bu durum Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda da rahatsızlık yaratmış gözüküyor.

Liberation gazetesine konuşan ve adını açıklamayan bir eski bir diplomat “Macron bir gün İsrail’in Gazze’yi yerle bir etmesine yardım edecekmişçesine konuşuyor, iki hafta sonra BBC’de İsrail’e ‘bebek katili’ diyor. Bütün bunların iç politikayla ilişkili olduğunu biliyorum ama böyle yaparak önce Müslümanları sonra da Yahudileri ötekileştirmiş oluyor” diyor.

BBC

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