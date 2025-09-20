Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında yıllardır dolaşan "erkek olarak doğdu" iddiası uluslararası boyuta taşındı. ABD'de sağcı podcast yayıncısı Candace Owens, Brigitte Macron'un aslında Jean-Michel Trogneux adında bir erkek olduğunu öne sürdü.

Bu iddialar üzerine Macron çifti, ABD'de "kanıtlanabilir şekilde yalan" olarak nitelendirdikleri söylentilere karşı iftira davası açtı.

İDDİALARIN KÖKENİ: 2021'DE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Brigitte Macron'un cinsiyetine yönelik söylentiler ilk kez 2021'de Fransa'da, pandemi sonrası dönemde gündeme geldi. Özellikle aşırı sağcı ve aşı karşıtı hesaplar, sosyal medyada hızla yayılan #JeanMichelTrogneux etiketiyle bu iddiayı dolaşıma soktu.

Oysa Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux adında bir erkek kardeşi bulunuyor. 80 yaşındaki Trogneux halen Amiens'te yaşıyor ve 2017 ile 2022'de Emmanuel Macron'un yemin törenlerinde kardeşinin yanında kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

FRANSA'DAKİ DAVALAR

2022'nin başlarında Brigitte Macron ve kardeşi, bu iddiaları yayan Amandine Roy ve Natacha Rey'e karşı iftira davası açtı. Eylül 2024'te Paris mahkemesi iki kadını suçlu buldu; Brigitte Macron'a 8 bin euro, Jean-Michel Trogneux'ye ise 5 bin euro tazminat ödemelerine hükmetti.

Ancak kadınlar karara itiraz etti. Geçtiğimiz günlerde Paris istinaf mahkemesi, söz konusu ifadelerin iftira tanımına uymadığına hükmederek sanıkları beraat ettirdi.

Macron ailesi dosyayı şimdi Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesi Cour de cassation'a taşıdı. Ayrıca Brigitte Macron, çevrimiçi taciz gerekçesiyle ayrı bir dava açtı. Bu kapsamda 10 kişinin ekim ayında Paris'te yargılanacağı bildirildi.

218 SAYFALIK DAVA DOSYASI İDDİASI

Bazı uluslararası basın organlarında, Macron çiftinin ABD'de Candace Owens'a açtığı davanın 218 sayfalık olduğu öne sürülüyor. İddialara göre dosyada belgeler, fotoğraflar, doğum kayıtları, gebelik dönemine ait görüntüler ve uzman raporları bulunuyor. Çiftin bu sayede söylentileri "mahkeme önünde kesin olarak çürütmeyi" hedeflediği aktarılıyor. Ancak Fransa veya ABD'deki resmi makamlar bu konuda henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

BRİGİTTE MACRON'DAN SERT TEPKİ

Brigitte Macron, 2022'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı, Benim kardeşim olduğumu iddia etmek aileme yapılmış imkânsız bir saldırıdır. İnternetteki zorbalıkla mücadele benim savaşım."