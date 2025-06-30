Macron, İran'daki Fransız Tutukluların Serbest Bırakılmasını İstedi

Macron, İran'daki Fransız Tutukluların Serbest Bırakılmasını İstedi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'da tutuklu bulunan iki Fransız vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti. Macron, ayrıca bölgede barış ve nükleer konular üzerine de görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Macron, "Bugün İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm. Görüşmede tutuklu yurttaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris'in tutukluluklarına son verilmesi, İran'da herhangi bir tehdide tabi kalmaması gereken vatandaşlarımız ve tesislerimizin korunması, bölgede barışın sağlanması için gerçekleştirilen ateşkese sadık kalınması, balistik ve nükleer füzelere ilişkin sorunların tartışılmaya devam edilmesi için masaya dönülmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) desteklenmesi ve tam şeffaflığın sağlanması için Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) İran'daki çalışmalarına hızla yeniden başlamasına ilişkin mesajlar verdim. Önümüzdeki günlerde bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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