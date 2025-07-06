Macron, İngiltere'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 8-10 Temmuz tarihlerinde İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8-10 Temmuz tarihlerinde İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelecek olan Macron, İngiliz Parlamentosu'nda hitap edecek ve Kraliyet tarafından resmi törenle karşılanacak.

Macron ile Starmer, 37'nci Fransa-İngiltere Zirvesi'nde bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme planlarını değerlendirecek. İki lider, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile video konferans görüşmesi yapacak.