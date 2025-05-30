Macron: Filistin'in Tanınması Ahlaki ve Politik Bir Zorunluluk

Macron: Filistin'in Tanınması Ahlaki ve Politik Bir Zorunluluk
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının ahlaki ve siyasi bir gereklilik olduğunu ifade etti. Ancak tanıma için bir dizi şart sıraladı ve İsrail'in tutumunun değişmemesi durumunda Avrupa'nın sert bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının "yalnızca ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik" olduğunu belirtti ancak Filistin devletinin tanınması için bir dizi şart sıraladı. Macron, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, İsrail'in buna uygun bir yanıt vermemesi durumunda Avrupa'nın ortak duruşunu sertleştirmesi gerektiğini söyledi.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, Avrupa Birliğinin, İsrail'le yürürlükte olan ortaklık anlaşmasını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

İnsan haklarına saygı esasına dayanan mekanizmaların şu anda uygulanmadığını ve bu nedenle yaptırımların gündeme gelebileceğini ifade eden Macron, "Tavrımızı sertleştirmemiz gerekiyor çünkü bu artık bir zorunluluk. Ancak hala İsrail hükümetinin tutumunu yumuşatacağını ve nihayetinde insani bir yanıt vereceğini umuyorum." dedi.

Filistin'in tanınması için Paris'in şartları

Fransa ve Suudi Arabistan, 17-30 Haziran arasında Birleşmiş Milletler New York Ofisinde düzenlenecek iki devletli çözüm konulu uluslararası konferansa eş başkanlık edecek.

Macron, Filistin devletinin tanınması için bazı şartlar öne sürdü. Macron "18 Haziran'da bu konferansla birlikte bu ilkeleri somutlaştırmaya çalışacağız" dediği ilkeleri şu şekilde sıraladı:

"Gazze'de Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve kurulacak Filistin devletinde siyasi rol üstlenmemesi, Filistin devletinin İsrail'i tanıması ve İsrail'in güvenli yaşama hakkını kabul etmesi ve bölgesel güvenlik yapılanmasının oluşturulması."

Macron, bu hafta sonu Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" güvenlik forumunda açılış konuşmasını yapacak. Forumda Çin'in artan etkisi, Rusya-Ukrayna savaşının küresel yansımaları ve Asya'daki gerilimlerin yanı sıra Trump yönetiminin Asya'daki müttefiklere yönelik açıkladığı yüksek gümrük tarifeleri de gündemde olacak. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de foruma katılıyor. Bu, Hegseth'in Shangri-La Diyaloğu'na ilk katılımı olacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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