Macron, terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkıp destek söz verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal bir açıklamaya imza attı.

"PKK/YPG'Yİ TERK ETMEYECEĞİZ" DEYİP SÖZ VERDİ

Elysee Sarayı'nda büyükelçilere yaptığı geleneksel konuşmada Suriye'de yaşanan gelişmeler ilişkindeğerlendirmelerde bulunan Macron, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik desteklerinin süreceğini belirtti. Macron, " Fransa'nın PKK/YPG terör örgütünü terk etmeyeceğine" söz verdi. Macron, PKK/YPG'li teröristleri de 'özgürlük savaşçısı' olarak nitelendirdi.

"GEÇİŞ SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Suriye'deki geçiş sürecine 'özgür, egemen ve saygın' devlet inşası amacıyla destek vereceklerini dile getiren Macron, 'uzun vadede' söz konusu desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Fkat Macron, Avrupa'nın Suriye'de kurulan yeni yönetime bakışının 'safça' olmaması gerektiğini de söyledi.

BİR SKANDAL DA DIŞİŞLERİ BAKANI BARROT'TAN

Öte yandan Macron'un dikkat çeken çıkışının yanı sıra, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Batı'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde bir istikrar sağlanmalıdır" demişti.Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştiren Barrot, "Suriye'de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemeli. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik" ifadelerini kullanmıştı.