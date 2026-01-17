Haberler

Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı

Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki kritik bir toplantıda alışılmışın dışına çıkarak mavi camlı güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçti. Resmi protokolde nadir görülen bu görüntü, kamuoyunda merak uyandırırken Fransız basınında geniş yankı buldu. Macron, "Küçük bir rahatsızlık nedeniyle takıyorum" diyerek gözlüğün sebebini açıkladı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi bir toplantıya mavi camlı güneş gözlüğüyle katıldı.
  • Macron, güneş gözlüğü takmasının sağlıkla ilgili küçük bir rahatsızlık nedeniyle olduğunu açıkladı.
  • Macron, bir gün önce Yeni Yıl konuşmasında sağ gözündeki kızarıklıkla dikkat çekmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi bir toplantıya mavi camlı güneş gözlüğüyle katılarak dikkat çekti. Macron'un bu tercihi, kısa sürede Fransız basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Le Parisien'in aktardığına göre Macron,Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğinin ele alındığı toplantıda basının karşısına mavi tonlu güneş gözlükleriyle çıktı. Elysee Sarayı'ndaki görüntüler, toplantının içeriği kadar Cumhurbaşkanı'nın görünümüyle de konuşuldu.

"KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE TAKIYORUM"

Toplantı sırasında kısa bir açıklama yapan Macron, güneş gözlüğü takmasının sağlıkla ilgili olduğunu belirterek, "Bu gözlükler için kusura bakmayın, küçük bir rahatsızlıkla ilgili. Bir süre takmam gerekiyor, bu halime katlanmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN ÖNCE SAĞ GÖZÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Macron, bir gün önce Bouches-du-Rhône bölgesindeki Istres Askeri Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitap ettiği Yeni Yıl konuşmasında sağ gözündeki kızarıklıkla dikkat çekmişti. Bu görüntüler de kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı

Konuyla ilgili esprili bir dil kullanan Macron, gözündeki durumun ciddi olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece önemsiz bir şey. Bunu kaplan gözüne bir gönderme olarak düşünün. Bu göndermeyi anlayanlar için bu bir kararlılık işaretidir" dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz:

Abladan yumruk mu yedi yine;))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor

Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi