Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi bir toplantıya mavi camlı güneş gözlüğüyle katılarak dikkat çekti. Macron'un bu tercihi, kısa sürede Fransız basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Le Parisien'in aktardığına göre Macron,Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğinin ele alındığı toplantıda basının karşısına mavi tonlu güneş gözlükleriyle çıktı. Elysee Sarayı'ndaki görüntüler, toplantının içeriği kadar Cumhurbaşkanı'nın görünümüyle de konuşuldu.

"KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE TAKIYORUM"

Toplantı sırasında kısa bir açıklama yapan Macron, güneş gözlüğü takmasının sağlıkla ilgili olduğunu belirterek, "Bu gözlükler için kusura bakmayın, küçük bir rahatsızlıkla ilgili. Bir süre takmam gerekiyor, bu halime katlanmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN ÖNCE SAĞ GÖZÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Macron, bir gün önce Bouches-du-Rhône bölgesindeki Istres Askeri Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitap ettiği Yeni Yıl konuşmasında sağ gözündeki kızarıklıkla dikkat çekmişti. Bu görüntüler de kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Konuyla ilgili esprili bir dil kullanan Macron, gözündeki durumun ciddi olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece önemsiz bir şey. Bunu kaplan gözüne bir gönderme olarak düşünün. Bu göndermeyi anlayanlar için bu bir kararlılık işaretidir" dedi.