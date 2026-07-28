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Macron: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo

Macron: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo
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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo” dedi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile birlikte Bordeaux'daki Gironde İtfaiye ve Kurtarma Operasyon Merkezi'ni (CODIS) ziyaret etti. Burada ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde 42 bin hektarlık alanı etkileyen yangın hakkında bilgi alan Macron, "Size bütün ülkenin desteğini ifade etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Yaşananların ardından beklemeden yeniden mücadeleye katıldınız. Size çok şey borçluyuz. Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo karşı karşıyayız" diye konuştu.

Macron, ülke genelinde yıl başından itibaren yaklaşık 116 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini söyleyerek, uzun süredir devam eden kuraklığın, aşırı sıcaklıkların ve rüzgarın ormanlık alanları yangına karşı daha savunmasız hale getirdiğini aktardı. Macron, "Gironde'daki yangın son 24 saatte stabil hale getirildi fakat henüz tamamen kontrol altına alınmadı. Son 24 saat olumlu geçti ancak tedbirli olmalıyız. Sıcaklıklar yeniden yükselecek, rüzgar devam edecek. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenlerin güvenli şartlar oluşmadan evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini belirten Macron, evlerini veya iş yerlerini kaybedenlere barınma, ekonomik destek, sigorta ve psikolojik yardım sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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