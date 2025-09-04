Haberler

Macron, 26 Ülkeden Ukrayna'ya Güvence Güçleri Taahhüdü Aldı

Macron, 26 Ülkeden Ukrayna'ya Güvence Güçleri Taahhüdü Aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri göndereceğini açıkladı. Macron, barışın sağlanması için güçlü güvenlik garantileri gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Macron, toplantının ardından, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmeden sonra Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tarafı olduğunu söyledi. Macron, "Rusya, 2022'de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te Kırım ve Donbas'ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşa devam etmeyi ve hatta bazen birçok ortağın üstü kapalı onayıyla bunu yoğunlaştırmayı seçen tek ülke" dedi.

Trump'ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini aktaran Macron, Rusya'nın sürekli bahane ürettiğini ve savaşa devam etmek istediğini kaydetti. Macron, tüm barış görüşmelerinin Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olduğu takdirde mümkün olabileceğini savunduklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ateşkes kapsamında, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurarak, bu gücün Rusya'ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
