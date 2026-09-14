Macron: 15 yaş altına sanal medya yasağı tüm Avrupa'da standart olmalı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımıyla ilgili yeni düzenlemenin hazırlandığını belirterek, "Bu düzenleme tüm Avrupalı çocuklar için standart haline gelmeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sanal medyaya erişimine getirilecek düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların internet ortamında korunması sözünün arkasında olduklarını bildirdi. Fransa Anayasa Konseyi'nin ağustos ayı ortasında 15 yaş altı kısıtlamasına ilişkin verdiği kararın ardından hükümetin harekete geçtiğini belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) hukuku ve Konsey uyarılarıyla uyumlu yeni bir yasal çerçeve hazırlandığını duyurdu. Macron, bir aylık titiz teknik çalışmanın ardından tamamlanan taslağın bugün resmi olarak Komisyon'a iletildiğini aktardı.

'YASAK TÜM AB GENELİNDE UYGULANMALI'

Söz konusu yasağın yalnızca Fransa ile sınırlı kalmayıp tüm Avrupa genelinde ortak bir kural haline gelmesi gerektiğini savunan Macron, "Bu koruma tüm Avrupalı çocuklar için de bir standart haline gelmelidir. Bu yasağın Birlik düzeyinde uyumlaştırılması ve platform özelliklerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa'nın hızla ve titizlikle ilerlemesi konusundaki kararlılığımızı Avrupa Komisyonu Başkanı ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

Macron, reşit olmayanların çevrim içi alanda korunmasının yeni dönemde Avrupa'nın öncelikli gündem maddesi haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu ve Fransa'nın sürece tam destek vereceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı