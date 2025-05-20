Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Çekilme Tasarısını Onayladı

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Çekilme Tasarısını Onayladı
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Macaristan Parlamentosu, Başbakan Viktor Orban hükümetinin siyasi hale geldiğini savunduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlatacak tasarıyı 134 lehte oyla kabul etti. Orban, UCM'yi tarafsız bir mahkeme olmaktan çıkmış olarak nitelendirerek, bu kararın arkasında yatan motivasyonları başbakanlık ziyaretine bağladı.

(ANKARA)- Macaristan Parlamentosu, bugün Başbakan Viktor Orban hükümetinin "siyasi hale geldiğini" ileri sürdüğü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ülkenin bir yıl sürecek çekilme sürecini başlatacak tasarıyı 134 lehte oyla onayladı.

Orban hükümeti, bu kararı 3 Nisan'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UCM'nin tutuklama emrini hiçe sayarak nadir bir yurt dışı ziyareti için Macaristan'a gelmesinden kısa bir süre sonra açıkladı. UCM'nin Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, bu adımdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

UCM'den çekilme tasarısı, bugün 134 üyenin lehte ve 37 üyenin aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildi.

Orban geçen ay UCM'nin "artık tarafsız bir mahkeme, bir hukuk devleti mahkemesi değil, siyasi bir mahkeme" olduğunu söylemişti. Orban hükümeti de İsrail Başbakanı'nın tutuklanması fikrini reddetti ve tutuklama emrini "küstahça" olarak nitelendirdi.

UCM, yirmi yılı aşkın bir süre önce savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla suçlanan kişileri yargılamak üzere kurulmuştu. Macaristan UCM'nin kurucu üyelerinden biri ve 2001 yılında kuruluş belgesini onayladı. Ancak yasa henüz yürürlüğe girmedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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