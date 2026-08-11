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Andras Baka Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi

Andras Baka Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi
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Macaristan parlamentosu, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıcı Andras Baka'yı yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Tek aday olan Baka, 140 'evet' oyuyla seçilirken, yemin ederek görevine başladı.

ESKİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Macaristan Yüksek Mahkemesi yargıcı Andras Baka, Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Macaristan parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Macaristan Yüksek Mahkemesi yargıcı Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı 'evet', 6'sı ise 'hayır' oyu kullandı. Parlamentoda seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı ve Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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