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Macaristan'da Sulyok dönemi sona erdi

Macaristan'da Sulyok dönemi sona erdi
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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladı. Başbakan Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın geçici cumhurbaşkanı olacağını duyurdu. Yeni cumhurbaşkanının 30 gün içinde seçilmesi bekleniyor.

MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığını duyurdu. Sulyok açıklamasında, parlamentoda kabul edilen düzenlemeyi onaylamaktan başka seçeneği olmadığını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini belirtti. Düzenlemeye göre parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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