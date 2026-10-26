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Macaristan Başbakanı Magyar, Sırbistan seçimini kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik etti

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Macaristan Başbakanı Magyar, Sırbistan seçimini kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik etti
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Sırbistan'da seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi liderlerini telefonla tebrik etti. Macaristan'ın desteğini temin ettiğini belirten Magyar, Nisan ayındaki zaferinin bu zorlu mücadelede onlara güç verdiğini duyduğuna sevindiğini söyledi.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Sırbistan'da erken genel seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi'nin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek seçim zaferlerinden dolayı kendilerini tebrik etti. Magyar, " Macaristan'ın desteğini kendilerine temin ettim. Nisan ayındaki zaferimizin, bu zorlu mücadele sırasında onlara ne kadar güç verdiğini duyduğuma sevindim" dedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'da seçimleri zafer kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik etti.

Magyar, "Sırbistan'da seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi liderleriyle telefonla konuştum ve zaferleri dolayısıyla kendilerini tebrik ettim. Macaristan'ın desteğini kendilerine temin ettim. Nisan ayındaki zaferimizin, bu zorlu mücadele sırasında onlara ne kadar güç verdiğini duyduğuma sevindim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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