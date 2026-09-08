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Macaristan, 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Macaristan, 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
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Macaristan hükümeti, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Rusya'nın Budapeşte Büyükelçiliğinde görev yapan 10 diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

(ANKARA) - Macaristan hükümeti, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Rusya'nın Budapeşte Büyükelçiliğinde görev yapan 10 diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin, Rusya'nın Budapeşte Büyükelçiliğinde görev yapan 10 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Magyar, "Macaristan hükümeti, Budapeşte'deki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 10 diplomatın ülkeyi terk etmesine karar verdi. Söz konusu diplomatlar, Macaristan'da diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundu. Ülkemizin egemenliğini savunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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