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Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Macaristan'da sevgi gösterileri karşılaştı. Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşme yapacağı otele geçti. Burada heyet tarafından karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

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