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Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı

Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
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Netflix'in popüler dizisi Too Hot to Handle'da oyanyan 27 yaşındaki Olga Bednarska, İngiltere'ye 40 kilogram esrar sokarken yakalandı.

Netflix'in reality şovu Too Hot to Handle'ın eski yarışmacısı Olga Bednarska, İngiltere'ye yaklaşık 40 kilogram esrar sokmaya çalışırken yakalandı.

MAHKEMEDE ARKADAŞINI SUÇLADI

Bednarska, Tayland'ın Phuket şehrinden İngiltere'nin Manchester Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, içinde toplam değeri 150 bin pound olan uyuşturucu bulunan iki valizle gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Bednarska, mahkemede, "Tex" adında bir arkadaşının kendisine uçak biletlerini aldığını, kıyafet ve saatler getirmesi için bu valizleri teslim ettiğini söyledi.

Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı

SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

Valizlerin şifrelerini bilmediğini iddia eden Olga Bednarska, içinde uyuşturucu olduğunu öğrenince şoke olduğunu ifade etti. Bednarska'nın savunması, mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Yargıç, Bednarska'nın lüks yaşam tarzını sürdürmek için 16 bin pound borçlandığını ve bu borçlarını kapatmak adına suça karıştığını belirtti.

Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı

LÜKS YAŞANTISINI GÖZE SOKUYORDU

Polonya asıllı Bednarska, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşıyor ve sosyal medyada yüz binlerce takipçisi var. Reality şovdaki ünü ve paylaşımlarıyla dikkat çeken yıldız, lüks seyahatlerini ve yaşam tarzını sıkça sergiliyordu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Demir:

insanları zehirlyen bu ahlaksizlara polis göz actirmasin , karaktersiz

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Haber Yorumlarıaysun:

Sadece zengin sevgili bulması yeterliydi, çektiği sıkıntıya bak.

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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

VERİN BANA BEN VERİRİM CEZASINI .............

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