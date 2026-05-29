İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 324'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil, sağlık çalışanı ve ambulans hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 324'e, yaralı sayısının ise 10 bin 27'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 28 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 232'si çocuk ve 324'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 156 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 126 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 310'unun ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 158 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
