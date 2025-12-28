Lübnan, İsrail'in Somaliland'ı Tanıma Kararını Reddetti

LÜBNAN Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği bildirildi. İsrail'in kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Somali'nin istikrarını bozmayı, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin kabul edilemez olduğu kaydedildi.