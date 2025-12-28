Haberler

Lübnan, İsrail'in Somaliland'ı Tanıma Kararını Reddetti

Lübnan, İsrail'in Somaliland'ı Tanıma Kararını Reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddederek, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini açıkladı. Açıklamada, İsrail'in kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

LÜBNAN Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği bildirildi. İsrail'in kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Somali'nin istikrarını bozmayı, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı