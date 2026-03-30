Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1238'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 3543 olduğunu duyurdu. Ölenlerden 124'ü çocuk, 87'si kadın. Ayrıca 52 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e ulaştığını duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 127 sağlık personelinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı