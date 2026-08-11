Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile müzakerelerde ilerleme sağlandı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile müzakerelerde ilerleme sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Washington'daki 5. tur görüşmelerin ardından 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasına dikkat çeken Avn, bu anlaşmanın ardından İsrail saldırılarının azaldığını ve Lübnanlıların ülkelerine dönüşlerinin olumlu etkilendiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in topraklarının bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5'inci turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan 'çerçeve anlaşması'na dikkat çekti.

Çerçeve anlaşmasının imzalanmasından sonra Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının azaldığını kaydeden Avn, "Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı. Lübnanlılar; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde. İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

Öğretmenin vicdansızı da "iyi niyetli" oluyormuş
Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı

16 tonluk araçtan sadece bu kaldı
Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı