Lübnan Başbakanı Mikati, BM Genel Kurulu'na Katılmak Üzere New York'a Gitti

LÜBNAN Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Necip Mikati'nin ertelediği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gittiği açıklandı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, "Başbakan Najib Mikati'nin medya ofisi, mevcut gelişmeler ışığında daha fazla temasta bulunmak üzere New York'a gitmeye karar verdiğini ve dolayısıyla bu öğleden sonra saat 11'de yapılması planlanan Kabine oturumunun, iptal edildiğini duyurdu" denildi. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından BM Genel Kurulu ziyaretini iptal ettiğini ifade etti.