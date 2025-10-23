Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

Haberler

Güncelleme:
Paris'teki Louvre Müzesi soygununda kullanılan vinç markası Böcker Maschinenwerke GmbH sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soygunda kullanılan vincin görüntüsünü kullanan firmanın paylaşıma, "Mücevherlerinizi sessizce taşır." notunu düşmesi dikkat çekti.

  • Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşti.
  • Hırsızlar Apollo Galerisi'nden 9 mücevher çaldı ve çalınan eserlerin toplam değeri 88 milyon avro.
  • Soygunda hırsızlar vinç kullandı ve Böcker Maschinenwerke GmbH firması vincin görüntüsünü Instagram'da paylaştı.
  • Hırsızlar kaçarken 3.
  • Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç hasarlı halde müzenin dışında bulundu.
  • Soygun 4 hırsız tarafından 7 dakika sürdü.
  • Sayıştay raporuna göre müzede güvenlik standartlarında sürekli ve önemli gecikmeler yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim sabahı hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nden değerli mücevherler çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların çaldığı eserlerin toplam değerinin 88 milyon avro olduğu açıklandı.

SOYGUNDA KULLANILAN VİNCİ PAYLAŞTILAR: MÜCEVHERLERİNİZİ SESSİZCE TAŞIR

Hırsızların soygun esnasında vinç kullandıkları öğrenildi. Soygunda kullanılan vinç markası Böcker Maschinenwerke GmbH Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Soygunda hırsızların yanında getirdiği vincin görüntüsünü paylaşan firma, paylaşımına "Mücevherlerinizi sessizce taşır." notunu düştü.

LOUVRE MÜZESİNDEKİ SOYGUN

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.


