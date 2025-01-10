Los Angeles'taki yangında Turabi'nin evi ve arabası yandı

Survivor yarışması ile büyük bir üne kavuşan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Los Angeles'taki yangında evi ve arabasının yandığını duyurdu.

Bölgede Türk ünlülere ait taşınmazların da yandığı öğrenilirken, Survivor yarışması ile tanınan Turabi Çamkıran, evinin ve arabasını yandığını şu sözlerle açıkladı:

"GİDECEK YERİM KALMADI"

"Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı.Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer, yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun. Hayata bak! Sağlığınla boğuşurken kendi kendine "Daha kötü ne olabilir ki!" diyorsun, menajerinden haber alıyorsun ve her şeyin yanmış. Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum"