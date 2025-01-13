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Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

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Los Angeles'ta devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarların yarattığı ateş hortumları (firenado) nedeniyle beklenmedik noktalara taşınıyor ve felaketin boyutu büyüyor. Yangının kendi hava sistemini yarattığını belirten yetkililer, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu, rüzgarın şiddetlenmesi durumunda durumun kontrolden çıkabileceğini ifade ediyor.

Los Angeles'taki yangınlar "ateş hortumları" adı verilen yeni bir doğa olayıyla daha da tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle oluşan bu hortumlar, alevleri beklenmedik bölgelere taşıyarak yangının yayılmasına neden oluyor.

Los Angeles Meteoroloji Departmanı Başkanı Lisa Thompson'a göre, yangınlar artık kendi hava sistemini yaratıyor. Thompson, "Aşırı sıcaklık nedeniyle yükselen hava, çevresindeki havayı da içine çekerek tornado benzeri bir girdap oluşturuyor. Bu durum yangının kontrol edilmesini zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Pasadena İtfaiye Şefi Chad Augustin, önümüzdeki 48 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı. Augustin, "Çarşamba gecesini sorunsuz atlatabilirsek yangını kontrol altına almayı başarabiliriz. Ancak rüzgar şiddetini artırırsa durum tamamen kontrolden çıkabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Bu hız, yangının yayılma hızını da artırabilir. Cal Fire Tabur Şefi Brent Pascua, ekiplerin sadece görünen alevlerle değil, rüzgarla taşınan ve yeni yangınlara neden olabilecek közlerle de mücadele ettiğini belirtti.

Yetkililer, halkın güvenliği için tahliye edilen bölgelere en erken Perşembe gününe kadar dönüşe izin vermeyeceklerini duyurdu. Palisades bölgesindeki yangının henüz yalnızca yüzde 13'ü kontrol altına alınabilmiş durumda. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor
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