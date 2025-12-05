Haberler

Londra'daki ünlü otelde gübreli protesto

Londra'daki ünlü otelde gübreli protesto
Güncelleme:
Londra'daki ünlü The Ritz London Oteli, sıra dışı bir protestoyla gündeme geldi. Kendilerini "şiddet içermeyen sivil direniş grubu" olarak tanımlayan Take Back Action üyesi üç protestocu, otelin Noel ağacının altına torbalarca gübre döktü.

  • Londra'daki Ritz Oteli'nde servet eşitsizliğini protesto eden aktivistler, otelin Noel ağacının altına gübre torbaları döktü.
  • Metropolitan Polis, otelden 'suç teşkil eden hasar' ihbarı aldığını ve lobide 'büyük miktarda at gübresi' döküldüğünü doğruladı.
  • Polis soruşturma başlattı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı açıklandı.

Londra'nın ünlü Ritz Oteli bu kez şaşırtıcı bir eyleme sahne oldu. Servet eşitsizliğini protesto eden aktivistler, otelin Noel ağacının altına gübre torbaları dökerek "Aşırı zenginlerin lüksü değil, toplumun adaleti önemli" mesajı verdi. Pankartları ve sıra dışı yöntemleriyle dikkat çeken grup, hükümete "zenginlere daha yüksek vergi" çağrısı yaptı.

Görüntülerde, protestocuların otel lobisine üç bavulla girdiği, Noel ağacına yaklaştıklarında çantalarının fermuarlarını açarak içindeki gübre yığınlarını yere boşalttıkları görülüyor.

ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Eylem sonrası otel çalışanları hızla müdahale etti ve protestocuları karga tulumba lobiden dışarı çıkardı.

Olaydan sonra bina önünde tekrar görüntülenen aktivistlerin, "Eşitsizlik saçmalıktır" ve "Zenginlerden vergi alın" yazılı dövizler taşıdığı belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Metropolitan Polis, PEOPLE'a yaptığı açıklamada, Mayfair–Piccadilly bölgesindeki otelden "suç teşkil eden hasar" ihbarı aldıklarını doğruladı. Yetkililer, lobide "büyük miktarda at gübresi" döküldüğünü belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığını, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
