Prens William ve Kate Middleton Londra'daki deprem gönüllüleriyle buluştu

Galler Prensesi Kate Middleton ve kocası Galler Prensi William, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amaçlı 25 bin sterlinin üzerinde bağış toplayan Hayes Müslüman Merkezi'nin temsilcileriyle bir araya geldi. Prenses Middleton'ın ziyarete başını türbanla örterek katılması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli, büyük kayıplara yol açan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Neredeyse bütün dünyada yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü bilinirken, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına kişisel bağışta bulunan Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton Londra'daki gönüllülerle buluştu.

25 BİN STERLİNLİK BAĞIŞ

Yürütülen kampanyalar hakkında bilgi toplayan kraliyet çifti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için 25 bin sterlinin üzerinde bağış toplayan Londra'daki Hayes Müslüman Merkezi'ne giderek yapılan çalışmaları yakından takip etti.

ZİYARETE TÜRBANLA KATILDI

Müslüman kuruluşa yaptığı ziyarette giydiği çiçekli başörtüsü ile büyük beğeni toplayan Prenses Kate, Pakistan tarzı uzun elbise giymeyi de ihmal etmedi.

ZİYARETLER SÜRECEK

Kraliyet ailesi üyeleri Kate ve William'ın İslami yardım kuruluşları dahil bir kaç kurumu daha ziyaret etmesi bekleniyor.