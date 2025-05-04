Londra'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı

Londra'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da terörle mücadele birimleri, 7'si İran vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin belirli bir tesisi hedef almak için plan yaptıkları iddia ediliyor.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi, terörle mücadele polislerinin 7'si İran vatandaşı olmak üzere 8 kişiyi iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını duyurdu. Buna göre, 3 Mayıs Cumartesi günü, yaşları 29 ile 40 arasında değişen, 4'ü İranlı, 5 şüpheli 'belirli bir tesisi' hedef almak için plan yaptıkları iddiasıyla, 'terör suçu' şüphesiyle gözaltına alındı. 5'inci şüphelinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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