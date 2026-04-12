Londra'da 'Palestine Action' grubuna destek eyleminde 212 kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Palestine Action' grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki göstermek amacıyla düzenlenen eylemde 212 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Palestine Action' grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi Trafalgar Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi. Londra Metropolitan Polisi'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00'te başlayan eylemin dördüncü saatinde 212 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
