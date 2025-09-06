Haberler

Londra'da Filistinlilere Destek Gösterisi

Londra'da Filistinlilere Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Londra şehrinde binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına ve Gazze'deki açlığa karşı protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterirken, polis müdahalesi ile birçok kişi gözaltına alındı.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, binlerce kişi Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına ve Gazze'deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.

Polisin, eyleme katılanlara müdahale ettiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.