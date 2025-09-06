Londra'da Filistinlilere Destek Gösterisi
İngiltere'nin Londra şehrinde binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına ve Gazze'deki açlığa karşı protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterirken, polis müdahalesi ile birçok kişi gözaltına alındı.
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, binlerce kişi Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına ve Gazze'deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.
Polisin, eyleme katılanlara müdahale ettiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya